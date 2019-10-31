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 "Укрэксимбанк" может разместить субординированные еврооблигации в долларах, – СМИ

Государственный "Укрэксимбанк" 4 ноября начнет серию встреч с инвесторами в Европе, по итогам которых может разместить 10-летние субординированные еврооблигации в долларах, сообщил источник в банковских кругах.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Организаторами назначены J.P.Morgan и Morgan Stanley.

Road show пройдет в Лондоне, Цюрихе и Франкфурте.

"Укрэксимбанк", единственным собственником которого является государство, создан в 1992 году. Чистая прибыль Укрэксимбанка по итогам января-сентября 2019 года составила 2,27 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (706,24 млн грн).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (221,300 млрд грн) банк занимал 3-е место среди 76 действовавших в стране банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157029
 
 
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