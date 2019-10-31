 Генпрокуратура уведомила Дубневича о подозрении

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В ведомстве отметили, что "о подозрении Дубневичу сообщил лично генпрокурор Руслан Рябошапка".

Меж тем, пока неизвестно, когда именно будет избираться мера пресечения для парламентария. Соответствующее ходатайство в суд должна продавать Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая будет просить судей избрать Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей с возможной альтернативой в виде залога в сумме 93 млн грн.

Как писал Бизнес Цензор, сегодня Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с Ярослава Дубневича.

17 октября генпрокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Дубневича.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что НАБУ собрало достаточно доказательств для сообщения ему о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн.

Так, собранные доказательства дают основания подозревать, что, будучи народным депутатом VIII созыва и находясь на посту председателя комитета Рады по вопросам транспорта, он был осведомлен о финансовом состоянии "Укрзализныцы", его потребностей при проведении госзакупок, "а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельсов, крестовин, контррельсовых рельсов и комплектов раздельного скрепления".

Утром 29 октября в селе Зубра возле Львова прошли обыски в доме бывшего народного депутата Богдана Дубневича.

НАБУ и СБУ по меньшей мере с 2016 года под процессуальным контролем САП и Генпрокуратуры расследуют ряд уголовных производств, в которых фигурируют компании братьев Дубневичей. В частности, о злоупотреблениях на "Укрзализныце" и хищении газа более чем на 1,4 млрд грн. Генпрокурор Юрий Луценко в 2018 году вернул в САП представление о привлечении к ответственности Ярослава Дубневича, отказавшись вносить его в Верховную Раду.

В январе этого года было сообщено о подозрении 7 лицам по делу о завладении 93,27 млн грн "Укрзализныци".