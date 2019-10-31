[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.76 27.36
 Финансы
  122  0
Все про:депозит (239) Ощадбанк (396)

 "Ощадбанк" снизил процентные ставки по депозитам физлиц

Государственный "Ощадбанк" снижает процентные ставки в диапазоне от 0,25 до 0,5 процентных пункта по депозитам физических лиц в гривне и долларах.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Понижение Национальным банком учетной ставки и соответственное снижение стоимости ресурсов создает для банков возможность увеличить объемы кредитования частного и корпоративного секторов. Бизнес нуждается в более дешевых ресурсах, и банковский рынок идет ему навстречу. Это путь к экономическому росту и повышению ВВП", - отмечается в сообщении.

Общий объем срочных депозитов физических лиц в "Ощадбанке" составляет 74 млрд грн.

"Ощадбанк" основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов "Ощадбанк" занимал второе место (288,339 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157017
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Дубневич Зеленский Киев НАТО прибыль разведение сил Столтенберг
 
 
 
 
 
 вверх