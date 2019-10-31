 "Ощадбанк" снижает процентные ставки по депозитам физлиц

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Понижение Национальным банком учетной ставки и соответственное снижение стоимости ресурсов создает для банков возможность увеличить объемы кредитования частного и корпоративного секторов. Бизнес нуждается в более дешевых ресурсах, и банковский рынок идет ему навстречу. Это путь к экономическому росту и повышению ВВП", - отмечается в сообщении.

"Ощадбанк" сохраняет лидерство на рынке срочных депозитов физических лиц. Общий объем таких вкладов в "Ощадбанке" составляет 74 млрд грн.

"Ощадбанк" основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов "Ощадбанк" занимал второе место (288,339 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.