 Украина увеличила импорт агропродукции на 7,7%

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

В январе-сентябре 2019 года в Украину было ввезено агропродукции почти на 4,2 миллиарда долларов. Это на 0,3 миллиарда долларов (7,7%) больше, чем за девять месяцев прошлого года. По словам заместителя директора института Николая Пугачева, основными поставщиками агропродовольственной продукции в Украину в этот период стали государства Европейского Союза.

Так, объемы импорта из этого региона составили 2,1 миллиарда долларов, или более половины закупок. Кроме того, в странах Азии Украина закупила продовольствия на 714 миллионов долларов, а у стран Латинской Америки - на сумму 337 миллионов долларов. Отмечается, что поставки из этих трех регионов занимают более 4/5 всего украинского импорта агропродукции. Другими крупными поставщиками агропродукции в Украину в январе-сентябре являлись Польша (466 миллионов долларов), Германия (372 миллиона долларов), Италия (238 миллионов долларов), Турция (216 миллионов долларов), Франция (211 миллионов долларов), США (193 миллиона долларов) и Нидерланды (176 миллионов долларов).

По информации экспертов, в товарной структуре импорта агропродукции в Украину значительная часть приходится на рыбу и ракообразные. Так, в импорте этой группы продуктов, объем которого за девять месяцев текущего года составил 431 миллион долларов, преобладает мороженная рыба, которой было закуплено на 252 миллиона долларов.

Кроме того, Украина осуществляла значительные закупки фруктов, в основном цитрусовых и бананов (на 392 миллиона долларов), табака (326 миллионов долларов), алкогольных напитков (305 миллионов долларов), семян масличных (270 миллионов долларов), шоколада и какао-бобов (на 217 миллионов долларов). В пресс-службе отметили, что совокупно эти продукты занимают более 53% стоимости украинского импорта сельхозпродукции.