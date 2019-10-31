 Рада сняла неприкосновенность с Дубневича

Об этом сообщает БизнесЦензор.

За соответствующее постановление проголосовало 332 народных депутата при необходимых 226 голосах. Также депутаты проголосовали за разрешение на задержание Дубневича – 241 голос.

Также Рада разрешила арестовать Дубневича – 229 голосов.

Таким образом народные депутаты сняли депутатскую неприкосновенность с Дубневича.

Как сообщалось, ранее в интервью БизнесЦензору глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов признал влияние братьев Дубневичей на закупки компании в последние годы, подчеркнув, что в последнее время компания "очень активно отходит" от такой практики.

"Корпорация КРТ" братьев Богдана и Ярослава Дубневичей в последние годы являлась основным поставщиком крепежей, анкеров и других комплектующих для "Укрзализныци". Цены на них, по оценке СМИ, были завышены.

Евгений Кравцов возглавил "Укрзализныцю" в 2017 году. Тогда братья Дубневичи были народными депутатами во фракции БПП. После проигрыша Петра Порошенко на президентских выборах Богдан Дубневич также проиграл выборы по мажоритарному округу, а Ярослав сумел выиграть выборы и избрался в парламент, где он вошел в состав медицинского комитета Рады.

Утром 29 октября в селе Зубра возле Львова начались обыски в доме бывшего народного депутата Богдана Дубневича.

НАБУ и СБУ по меньшей мере с 2016 года под процессуальным контролем САП и Генпрокуратуры расследуют ряд уголовных производств, в которых фигурируют компании братьев Дубневичей. В частности, о злоупотреблениях на "Укрзализныце" и хищении газа более чем на 1,4 млрд грн. Генпрокурор Юрий Луценко в 2018 году вернул в САП представление о привлечении к ответственности Ярослава Дубневича, отказавшись вносить его в Верховную Раду.

В январе этого года было сообщено о подозрении 7 лицам по делу о завладении 93,27 млн грн "Укрзализныци". 17 октября генпрокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича по этому делу.