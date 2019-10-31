 Прибыль "Проминвестбанка" превысила 1 миллиард

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно отчету, размещенному на сайте банка, чистая прибыль за третий квартал 2019 года составила 370,452 млн грн, что на 24,6% больше, чем за аналогичный прошлогодний период (297,295 млн грн).

Чистый процентный доход за девять месяцев текущего года по сравнению с соответствующим периодом 2018 года уменьшился на 28,6% – до 656,192 млн грн.

Активы банка за девять месяцев уменьшились на 41% - до 8,147 млрд грн, в том числе кредиты клиентам уменьшились на 42,8% - до 4,965 млрд грн.

Обязательства банка за этот период уменьшились 61,8% - до 4,197 млрд грн.

Собственный капитал за девять месяцев вырос на 40,6% - до 3,951 млрд грн, уставный капитал сохранился на уровне 50,919 млрд грн.

ПАО "Проминвестбанк" основан в 1992 году. У российского "ВЭБа" - 99,7726% его акций.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (43,985 млрд грн) Проминвестбанк занимал 10-е место среди 76 действовавших банков.