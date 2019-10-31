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 Финансы, Аграрный рынок
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Все про:Аграрный фонд (63) прибыль (940)

 "Аграрный фонд" сократил чистую прибыль вдвое

Чистая прибыль ПАО "Аграрный фонд" в январе-сентябре 2019 года сократилась почти в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 16,32 млн грн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно финансовому отчету предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, его доход за девять месяцев 2019 года вырос на 26,6% - до 4,8 млрд грн.

Валовая прибыль ПАО в январе-сентябре сократилась на 7% - до 300,8 млн грн, операционная прибыль возросла в 3,8 раза - до 412,26 млн грн.

В течение указанного периода "Аграрный фонд" реализовал 301 тыс. тонн зерна, 78 тыс. тонн продуктов переработки зерна, из которых мука составляет 57 тыс. тонн и 348 тыс. тонн минеральных удобрений.

Как сообщалось, "Аграрный фонд" по итогам 2018 года увеличил чистую прибыль в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом - до 147 млн грн, чистый доход - на 60%, до 6,9 млрд грн.

ПАО "Аграрный фонд" создано весной 2013 года постановлением правительства.

В начале 2017 года Фонд госимущества Украины принял решение о приватизации ПАО "Аграрный фонд". Уставный фонд компании составляет 5 млрд грн.

По оценкам "Аграрного фонда", его доля на внутреннем рынке зерна составляет 20%, внутреннем рынке муки - 13%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156992
 
 
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