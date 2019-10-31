[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.76 27.36
 Власть
  2232  9
Все про:сокращение (63) РГА (2) Дмитрий Дубилет (21)

 Кабмин сократит 18 тысяч сотрудников районных администраций

Кабинет министров Украины планирует сократить 18 тысяч 449 сотрудников районных государственных администраций.

Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает БизнесЦензор.

"Мы сокращаем штат районных государственных администраций (РГА) на 18449 позиций", – сообщил министр.

Дубилет назвал причиной увольнений дублирование части функций РГА с объединенными территориальными общинами, устаревание части функций чиновников и решение о переносе на высший уровень и объединении части функций РГА.

По словам министра, сотрудников, которые попадают под увольнение, предупредят об этом за 2 месяца, выплатят все компенсации. Кабмин будет искать со службой занятости новые работы для уволенных сотрудников.

"Вместе с Министерством цифровой трансформации и Министерством экономики мы хотим уже в январе запустить курс по IТ-грамотности. Эти базовые курсы позволят госслужащим бесплатно научиться цифровым навыкам и стать более конкурентными на рынке труда", – добавил он.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский поручил правительству при подготовке проекта государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению сократить расходы на содержание государственных служащих на 10%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156986
 
   
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
уявляю, що зараз робиться в адміністраціях сільських районів.
 показать весь комментарий
 
 
Давно пора ---- реально ни хрена не делают и не нужны
 показать весь комментарий
 
 
Там половину можно сокращать и никто ничего не заметит!
 показать весь комментарий
 
 
Если бы скоротили на 0.5 милиона сравнялись бы с Японией. Правда там 140 млн.живет.
 показать весь комментарий
 
А як би на 1 млн, зрівнялись би з Київською Рус'ю
 показать весь комментарий
 
хто небудь може надати ЗРОЗУМІЛЕ пояснення користі існування цих адміністрацій? Крім наглядової і переросподілу коштів - жодної. Це така потужна, корумпована структура, що у разі їх ліквідації з полегшення зітхне не одне покоління бізнесове та багатомільйонна армія "пересічних громадян".
 показать весь комментарий
 
Правильно, на хрен нам столько дармоедов, один хрен толку-то от них никакого.
 показать весь комментарий
 
Кроме самих 18 тысяч ни кто этого даже не заметит.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Дубневич Зеленский Киев НАТО прибыль разведение сил Столтенберг
 
 
 
 
 
 вверх