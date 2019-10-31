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 "Укрпошта" увеличила чистый доход на 21%

Чистый доход от реализации продукции ПАО "Укрпошта" в январе-сентябре 2019 года увеличился на 20,9% по сравнению аналогичным периодом 2018 года – до 5,8 млрд грн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно отчету предприятия, обнародованному в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), за указанный период "Укрпошта" получила 477,5 млн грн чистой прибыли против 514,1 млн грн убытка за 9 мес. 2018 года.

Как сообщалось, чистый доход от реализации продукции и услуг АО "Укрпошта" в 2018 году увеличился на 1,2 млрд грн, или 23%, по сравнению с 2017 годом – до 6,8 млрд грн.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 11 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156982
 
 
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