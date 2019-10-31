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 Fiat Chrysler объединяется с Peugeot для создания четвертого в мире автопроизводителя

Fiat Chrysler и владелец Peugeot группа PSA сообщили в четверг об объединении путем обмена акциями, что позволит создать четвертого по величине в мире автопроизводителя.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Советы директоров двух групп поручили своим командам завершить переговоры и заключить обязывающий меморандум о взаимопонимании в ближайшие недели, говорится в совместном заявлении компаний.

Fiat Chrysler получит 50% акций PSA, французская компания - аналогичную долю Fiat.

FCA выплатит своим акционером специальный дивиденд в 5,5 миллиарда евро ($6,1 миллиарда) и передаст им акции в подразделении Comau, специализирующемся на автоматизации производства, говорится в заявлении.

Председателем совета директоров объединенной группы, которая будет базироваться в Нидерландах, станет Джон Элканн, председатель совета FCA, сообщили компании, добавив, что главой станет гендиректор Peugeot Карлос Таварес.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156979
 
 
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