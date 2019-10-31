 Fiat Chrysler объединяется с Peugeot для создания четвертого в мире автопроизводителя

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Советы директоров двух групп поручили своим командам завершить переговоры и заключить обязывающий меморандум о взаимопонимании в ближайшие недели, говорится в совместном заявлении компаний.

Fiat Chrysler получит 50% акций PSA, французская компания - аналогичную долю Fiat.

FCA выплатит своим акционером специальный дивиденд в 5,5 миллиарда евро ($6,1 миллиарда) и передаст им акции в подразделении Comau, специализирующемся на автоматизации производства, говорится в заявлении.

Председателем совета директоров объединенной группы, которая будет базироваться в Нидерландах, станет Джон Элканн, председатель совета FCA, сообщили компании, добавив, что главой станет гендиректор Peugeot Карлос Таварес.