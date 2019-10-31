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Все про:Ахметов (879) телефон (293) Укртелеком (166)

 "Укртелеком" Ахметова прекращает работу уличных таксофонов

"Укртелеком" с 1 февраля 2020 года прекратит предоставлять услуги связи через таксофоны и начнет демонтаж оборудования, сообщили в пресс-службе компании.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как отмечают в "Укртелекоме", современная связь не оставила места для таксофонов.

"Развитие различных каналов коммуникаций привело к уменьшению спроса на некогда востребованные услуги таксофонов. Если в 2017 году ежемесячно использовалось около 900 тыс. минут разговоров с помощью таксофонов, то уже в 2019 году – менее 380 тыс. минут", – сообщили в компании, подчеркнув, что из-за доступности современных услуг связи (мобильная связь, коммуникаторы, менеджеры и т.д.), услуги таксофонии потеряли свою социальную значимость.

Сегодня сеть "Укртелекома" насчитывает около 4,8 тыс. таксофонов, и практически все они размещены в городах. В среднем ежедневно с одного таксофона происходит около 2,5 минут разговоров.

"Стоит отметить, что оборудование, которое используется на таксофонной сети, физически и морально устарело, и вообще не производится в Украине, что вызывает сложности с эксплуатацией. Уже годы как услуга таксофонии является убыточной. Кроме того, в последнее время в компанию были неоднократные обращения от различных структур и организаций относительно размещения таксофонов на коммерческой основе, то есть с уплатой "Укртелекомом" арендной платы за их размещение", – подчеркивает оператор.

Учитывая все это, "Укртелеком" принял решение о прекращении с 1 февраля 2020 года предоставления услуг фиксированной телефонной связи, предоставляемых через таксофоны.

В то же время оператор сосредоточится на модернизации и развитии телекоммуникационной инфраструктуры, чтобы предоставлять клиентам современные услуги, в частности, оптического интернета.

Как сообщалось, в сентябре Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу Фонда госимущества (ФГИ) и отменил решения судов низших инстанций, отказавших в удовлетворении иска ФГИ к ООО "ЕСУ" Рината Ахметова о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании $81,9 млн пени за просрочку исполнения обязательств по высполнению инвестпрограммы. Таким образом, дело о возвращению государству "Укртелекома" будет слушаться в судах первых инстанций уже в третий раз.

Ранее СКМ Рината Ахметова и компания Raga Establishment Limited, которую связывали с Дмитрием Фирташем, урегулировали спор относительно продажи "Укртелекома" в 2013 году. Подробности мирового соглашения не уточняются. В 2017 году суд Лондона по иску Raga Establishment обязал СКМ доплатить $760 млн плюс проценты за покупку "Укртелекома".

Государство продало 92,79% акций "Укртелекома" в 2011 году за 10,6 млрд грн. Его официальным покупателем выступила компания ЕСУ, дочерняя фирма австрийского фонда EPIC. Два года спустя он перепродал телеком-оператора Ринату Ахметову.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156977
 
   
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 Топ комментарии
 
Кабельные канализации и сдача их в аренду для провайдеров.
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...да и вообще-на хрен этот "Ахметтелеком" с его неподЪёмными тарифами....
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А что же остается? Стационарные телефоны в Запорожье практически все не работают. Теперь убирают таксофоны (вероятно правильно). Но что остается от Укртелекома?
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Кабельные канализации и сдача их в аренду для провайдеров.
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колодцы, недвига, точки присутствия практически в каждом райцентре, в каждом селе. Плюс дочка есть своя, мобильная, 3mob.ua, они первыми внедрили 3г в Украине, еще в 2011 я был их пользователем, и до сих пор пользуюсь на второй симке. Это типа единственный 100% украинский мобильный оператор, но о нём практически никто не знает.
Но вообще да, Укртелеком себя изжил.
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ну да, и бновлять оборудование не имеет смьісла. Бесплатньій вайфай все заменяет.
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А гИде бесплатный вайфай? А то в Украине ой-вей-мей моя Мендель, почему-то платная... "Укртелеком" прекращает работу уличных таксофонов - Цензор.НЕТ 9685
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Хорошо бы еще перевели на мобильную связь все комунальные предприятия и конторы. Ато ето не возможно дозвониться с мобильного на стационарный в Обленерго или Газконтору где по пол часа не берут трубку слушаешь музыку, а потом снимают за разговор больше чем накрутило за свет, что дешевле на такси приехать.
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...да и вообще-на хрен этот "Ахметтелеком" с его неподЪёмными тарифами....
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Багато років тому таксофони були "чарівною скринькою". Радіоаматори виймали телефонні капсюлі, ******** та гопники - пружини дискових номеронабирачів (для виготовлення складних ножиків), а деякі фокусники примудрялися витрушувати монети. А взимку законослухняні громадяни могли в кабінці пообійматися з дівчиною або випити портвейну з горла і попісяти. А тепер - яка користь з автоматів?
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дамбас он такой, он всю галактику кормит. А сейчас еще и вся Украина его кормить будет, вместе с дамбасней.
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Да собственно они уже и на хрен не нужны, это верно.
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