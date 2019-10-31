 "Укртелеком" Ахметова прекращает работу уличных таксофонов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как отмечают в "Укртелекоме", современная связь не оставила места для таксофонов.

"Развитие различных каналов коммуникаций привело к уменьшению спроса на некогда востребованные услуги таксофонов. Если в 2017 году ежемесячно использовалось около 900 тыс. минут разговоров с помощью таксофонов, то уже в 2019 году – менее 380 тыс. минут", – сообщили в компании, подчеркнув, что из-за доступности современных услуг связи (мобильная связь, коммуникаторы, менеджеры и т.д.), услуги таксофонии потеряли свою социальную значимость.

Сегодня сеть "Укртелекома" насчитывает около 4,8 тыс. таксофонов, и практически все они размещены в городах. В среднем ежедневно с одного таксофона происходит около 2,5 минут разговоров.

"Стоит отметить, что оборудование, которое используется на таксофонной сети, физически и морально устарело, и вообще не производится в Украине, что вызывает сложности с эксплуатацией. Уже годы как услуга таксофонии является убыточной. Кроме того, в последнее время в компанию были неоднократные обращения от различных структур и организаций относительно размещения таксофонов на коммерческой основе, то есть с уплатой "Укртелекомом" арендной платы за их размещение", – подчеркивает оператор.

Учитывая все это, "Укртелеком" принял решение о прекращении с 1 февраля 2020 года предоставления услуг фиксированной телефонной связи, предоставляемых через таксофоны.

В то же время оператор сосредоточится на модернизации и развитии телекоммуникационной инфраструктуры, чтобы предоставлять клиентам современные услуги, в частности, оптического интернета.

Как сообщалось, в сентябре Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу Фонда госимущества (ФГИ) и отменил решения судов низших инстанций, отказавших в удовлетворении иска ФГИ к ООО "ЕСУ" Рината Ахметова о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании $81,9 млн пени за просрочку исполнения обязательств по высполнению инвестпрограммы. Таким образом, дело о возвращению государству "Укртелекома" будет слушаться в судах первых инстанций уже в третий раз.

Ранее СКМ Рината Ахметова и компания Raga Establishment Limited, которую связывали с Дмитрием Фирташем, урегулировали спор относительно продажи "Укртелекома" в 2013 году. Подробности мирового соглашения не уточняются. В 2017 году суд Лондона по иску Raga Establishment обязал СКМ доплатить $760 млн плюс проценты за покупку "Укртелекома".

Государство продало 92,79% акций "Укртелекома" в 2011 году за 10,6 млрд грн. Его официальным покупателем выступила компания ЕСУ, дочерняя фирма австрийского фонда EPIC. Два года спустя он перепродал телеком-оператора Ринату Ахметову.