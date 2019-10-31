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Все про:Ахметов (879) Коломойский (935) миллиардеры (116) миллионеры (72)

 5 богатейших украинцев за год потеряли $3,8 миллиарда

Журнал НВ совместно с инвесткомпанией Dragon Capital представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев. Первые места, как и в прошлом году, заняли Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Вадим Новинский. Пять богатейших украинцев за год потеряли $3,8 млрд

Об этом со ссылкой на НВ сообщает БизнесЦензор.

Суммарный вес Золотой сотни Украины — $34,8 млрд (на $2,7 млрд меньше, чем год назад), причем $30,6 млрд из них приходится на первые 50 строчек.

Бессменным лидером рейтинга остается олигарх Ринат Ахметов. Он владеет более чем четвертой частью всего состояния 100 богатейших украинцев. Капитал Ахметова в 189 раз больше, чем у бизнесмена Александра Табалова, находящегося на сотом месте.

Первые шесть участников рейтинга — миллиардеры. Их общее состояние — $17,8 млрд, что всего на $1 млрд больше, чем у остальных 94 мультимиллионеров рейтинга вместе взятых.

Топ-5 богатейших украинцев, которые в сумме владеют $16,6 млрд, в этом году потеряли $3,8 млрд. Большая часть суммы, на которую обеднела сотня за год, это деньги Рината Ахметова. За год его состояние уменьшилось на $2,6 млрд. Больше всех приумножил свое состояние в абсолютном значении Дмитрий Фирташ — на $300 млн.

Первые пять мест в рейтинге занимают те же бизнесмены, что и в прошлом году. Единственное изменение — Коломойский обогнал Боголюбова (в прошлом году состояние обеих оценивалось в $1,6 млрд). Что касается второй части первой десятки, то из нее выпали владелец МХП Юрий Косюк (11-е место) и совладелец группы Приват Алексей Мартынов (12-е). Экс-президент Украины Петр Порошенко остался на шестом месте. Мажоритарный акционер Ferrexpo Константин Жеваго опустился на девятое место, уступив седьмое совладельцам Эпицентр-К Александру и Галине Герегам. В десятку попали также Дмитрий Фирташ (поднялся с 14-го на восьмое место) и Николай Злочевский (с 11-го на 10-е).

Первая десятки рейтинга:

Ринат Ахметов — $9,629 млрд (за год состояние уменьшилось на 21%);

Виктор Пинчук — $2,310 млрд (-14%);

Вадим Новинский — $1,767 млрд (-22%);

Игорь Коломойский — $1,480 (-8%);

Геннадий Боголюбов — $1,376 млрд (-16%);

Петр Порошенко — $1,253 (+12%);

Александр и Галина Гереги — $930 млн (+10%);

Дмитрий Фирташ — $792 млн (+62%);

Константин Жеваго — $744 млн (+30%);

Николай Злочевский — $686 млн (+8%).

Стоимость активов 100 самых богатых украинцев эквивалентна 23% ВВП Украины. Эта пропорция немного ниже, чем год назад — 28%, и совсем далека от показателя 2013-го — 40%.

5 богатейших украинцев за год потеряли $3,8 миллиарда 01

5 богатейших украинцев за год потеряли $3,8 миллиарда 02

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156974
 
 
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Те у кого плюсики. И как неожиданно среди них Порошенко о котором многие издания трубили что за время президентства нищим стал всё стране отдавал. И даже форбс насчитывал 7 миллиардеров в Украине но среди них не было Порошенко.https://fakty.ua/298167-forbes-naschital-v-ukraine-sem-dollarovyh-milliarderov Так сколько же у нас долларовых миллиардеров удастся узнать когда нибудь? Хотя одно известно точно их больше чем в любой из окружающих стран ЕС.
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Среди пяти богатейших украинцев ни одного украинца.
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Желаю ворюгам Бене Коломойскому и его подельнику Боголюбову за то, что они обокрали украинских граждан Крыма и г.Севастополя здохнуть до конца текущего 2019 года. А накопившимися капиталами, наворованными у граждан Украины, что бы не смог воспользоваться ни один из ихних родственников и наследников. Будьте вы трижды прокляты!
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Доля "украинских краждан крыма и севастополя" в общем объёме украденного этими выродками мизерна. Какая у тебя забавная оговорка по Фрейду.
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