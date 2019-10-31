 Больше 40% клиентов "Запорожгаза" пользуются личным кабинетом онлайн

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Запорожгаза" сообщает БизнесЦензор.

Учитывая пожелания самих потребителей, компания постоянно совершенствует функционал кабинета и добавляет каналы онлайн-общения с клиентами. Одной из последних новинок клиентских сервисов для потребителей газа является чат-бот "7104ua" в мессенджере Viber и мобильное приложение "104 Mobile Light" для пользователей iPhone и "104 Бизнес онлайн" для коммерческих потребителей газа.

"С помощью Личного кабинета в любое удобное время и из удобного места потребитель может узнать стоимость газа, передать показания счетчика, просмотреть состояние лицевого счета, распечатать квитанцию за потребленный газ, заплатить за газ онлайн, контролировать состояние своих расчетов и потребления", – говорит начальник клиентского сервиса АО "Запорожгаз" Олег Данилов.

Сервис доступен для использования не только в городах, но и в отдаленных сельских районах области. Интерфейс кабинета – простой и понятный. Процедура регистрации занимает несколько минут. Нужно знать номер своего лицевого счета и последнюю сумму оплаты за газ.

Для того, чтобы передать показания счетчика газа потребителям не нужно даже выходить из дома, достаточно зайти в свой Личный кабинет и внести актуальные данные. Это значительно экономит время, ведь клиентам не приходится стоять в очередях или специально ехать в Центр обслуживания клиентов.