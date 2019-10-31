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 Больше 40% клиентов "Запорожгаза" пользуются личным кабинетом онлайн

Почти 154 тысячи клиентов компании "Запорожгаз" зарегистрировали Личный кабинет на сайте 104.ua. За 10 месяцев текущего года пользователями сервиса стали 25 тыс. домохозяйств.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Запорожгаза" сообщает БизнесЦензор.

Учитывая пожелания самих потребителей, компания постоянно совершенствует функционал кабинета и добавляет каналы онлайн-общения с клиентами. Одной из последних новинок клиентских сервисов для потребителей газа является чат-бот "7104ua" в мессенджере Viber и мобильное приложение "104 Mobile Light" для пользователей iPhone и "104 Бизнес онлайн" для коммерческих потребителей газа.

"С помощью Личного кабинета в любое удобное время и из удобного места потребитель может узнать стоимость газа, передать показания счетчика, просмотреть состояние лицевого счета, распечатать квитанцию за потребленный газ, заплатить за газ онлайн, контролировать состояние своих расчетов и потребления", – говорит начальник клиентского сервиса АО "Запорожгаз" Олег Данилов.

Сервис доступен для использования не только в городах, но и в отдаленных сельских районах области. Интерфейс кабинета – простой и понятный. Процедура регистрации занимает несколько минут. Нужно знать номер своего лицевого счета и последнюю сумму оплаты за газ.

Для того, чтобы передать показания счетчика газа потребителям не нужно даже выходить из дома, достаточно зайти в свой Личный кабинет и внести актуальные данные. Это значительно экономит время, ведь клиентам не приходится стоять в очередях или специально ехать в Центр обслуживания клиентов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156969
 
 
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