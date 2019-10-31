 Цены на золото повышаются после итогов заседания ФРС США

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на 3,65 доллара, или на 0,24%, до 1500,35 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро росла на 0,45%, до 17,948 доллара за унцию.

Цена на золото растет в четверг после того, как ФРС США понизила процентные ставки, как и ожидалось. ФРС по итогам заседания 29-30 октября ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 1,5-1,75% с 1,75-2% годовых. Данное решение вызвало снижение курса доллара к мировым валютам — индекс доллара опускается на 0,3%, что способствует росту стоимости драгметалла.

В то же время стоимость золота, которое традиционно считается более надежным активом, находится под влиянием нестабильности в торговых отношениях США и Китая. Планировалось, что торговое соглашение между странами будет подписано на саммите АТЭС в Чили. Однако в среду президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отмене саммита на фоне политической нестабильности в стране.

Переговорщики Китая и США по торгово-экономическим вопросам в пятницу проведут телефонный разговор по вопросу торгового соглашения.