 Apple показала рекордную выручку

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

По итогам четвертого квартала 2019 финансового года, который закончился 28 сентября, чистая прибыль на акцию составила $3,03, увеличившись на 4%. На международные продажи пришлось 60% выручки. Прибыль сократилась на 4% по сравнению с прошлым годом, до $13,7 млрд.

Генеральный директор корпорации Тим Кук заявил, что Apple показала лучший прирост доходов за четвертый финансовый квартал. По его словам, это было обусловлено ускорением роста сегментов оказываемых компанией услуг, продаж носимой электроники и iPad.

По прогнозам компании, выручка в первом квартале 2020 года составит $85,5–89,5 млрд, валовая прибыль — от 37,5 до 38,5%, а операционные расходы — от $9,6 до 9,8 млрд.

По итогам третьего квартала 2019 финансового года, который завершился 29 июля, продажи Apple составили $53,8 млрд — на 1% меньше показателя того же периода предыдущего года. Чистая прибыль равнялась $10 млрд против $11,5 млрд годом ранее.

12 сентября после презентации трех новых моделей iPhone — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max — капитализация американской компании превысила $1 трлн. В середине августа Apple попала в тройку рейтинга компаний по уровню капитализации, заняв второе место после Microsoft. На третьем оказалась Amazon.