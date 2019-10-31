 Twitter отказывается публиковать политическую рекламу

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Как сообщил глава компании Twitter Джек Дорси, с 22 ноября в сервисе больше нельзя будет публиковать платную рекламу кандидатов на выборах и объявления на политические темы. Размещение политической рекламы в социальных сетях предоставляет несправедливое преимущество по сравнению с другими платформами, считают в Twitter.

"Речь идет не о свободе выражения. Речь идет о том, чтобы быть услышанным за деньги", - подчеркнул Дорси.

Конкурент Twitter, социальная сеть Facebook, недавно отказалась вводить запрет на политическую рекламу. По мнению главы компании Марка Цукерберга это дало бы преимущество политикам, представляющим истеблишмент, и тем из них, о которых пишут традиционные СМИ. Кроме того, у людей должна оставаться свобода выражения мнений, считает глава Facebook.

Ранее более сотни работников Facebook написали письмо руководству компании, в котором выступили против политики соцсети, позволяющей размещать недостоверную политическую рекламу.

21 октября, Facebook обнародовал новый план борьбы с вмешательством в выборы президента США 2020 года. В частности, соцсеть будет маркировать страницы медийных организаций "под редакционным контролем" того или иного государства.