 "Донбассэнерго" нардепа Ефимова сменило прибыль убытком на 70 миллионов

Согласно финансовой отчетности компании, ее чистый доход за девять месяцев уменьшился на 4,4% (на 199,93 млн грн) – до 4,37 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Валовая прибыль компании за первых три квартала 2019 года сократилась в 2,7 раза (на 583,78 млн грн) – до 350,87 млн грн.

Как сообщалось, ПАО "Донбассэнерго" по итогам 2018 года увеличило чистую прибыль в 1,8 раза или на 46,8 млн грн по сравнению с 2017 годом – до 104,11 млн грн.

"Донбассэнерго" владеет Старобешевской (находится на оккупированной территории) и Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт. В конце марта 2017 года "Донбассэнерго" заявило о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неподконтрольной территории.

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ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,773% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству.

Ранее конечным бенефициаром ЧАО указывался бизнесмен Игорь Гуменюк, после – Роберт Бенш и Андреас Церни (Андрей Черный), однако, по данным СМИ, контроль над компанией сохранял старший сын Виктора Януковича Александр.

В июле 2018 года стало известно, что контрольный пакет акций ПАО "Донбассэнерго" был продан депутату Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Максиму Ефимову. Информацию об этом подтвердил сам Ефимов, структурам депутата продан весь пакет Януковича и его бизнес-партнера Игоря Гуменюка в "Донбассэнерго" – 60,8% акций.