 Фонд гарантирования отсудил у НБУ 280 миллионов за отмененную судами ликвидацию банка Авакова

Согласно материалам суда, указанная сумма соответствует объему неудовлетворенных кредиторских требований Фонда гарантирования к банку "Базис" в части выплат вкладчикам за счет средств Фонда, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Cуд пришел к выводу о наличии причинно-следственной связи между нанесенными Фонду убытками в размере 277,2 млн грн "и противоправным поведением ответчика, которое заключалась в принятии постановления №357 от 23 августа 2012 года "Об отзыве банковской лицензии и назначении ликвидатора ПАО "АКБ" Базис", которое признано незаконным и противоправным в судебном порядке".

Напомним, 20 апреля 2012 года НБУ ввел временную администрацию в банк "Базис", а 23 авгутса 2012 года регулятор решил отозвать банковскую лицензию и отправил финучреждение на ликвидацию. Это произошло на фоне конфликта тогдашней власти и нынешнего главы МВД Арсена Авакова, с семьей и партнерами которого связывали банк "Базис".

По данным НБУ, на 1 июля 2012 года активы "Базиса" составляли 531 млн грн.

Уже после смены власти в 2014 году, когда Арсен Аваков возглавил МВД, суды всех трех инстанций на протяжении полугода приняли решения, которыми было отменено постановление Нацбанка об отзыве банковской лицензии "Базиса".

Согласно судебным материалам, после вступления в силу постановлений судов в 2014 году было проведено внеочередное общее собрание акционеров банка "Базис", на котором принято решение об изменении наименования общества на ПАО "АКБ "Базис". Также в госреестре юрлиц были внесены изменения в перечне видов экономической деятельности, осуществляемых обществом, в частности, исключена "деятельность коммерческих банков".

В 2015 году по решениям судов "Базис" взыскал с НБУ 19,56 млн грн, которые находились на счету отправленного на ликвидацию банка в Управлении НБУ в Харьковской области.

Летом 2016 года Хозсуд Киева удовлетворил иск ПАО "АКБ "Базис" о взыскании с НБУ еще $656,3 тыс.

Однако уже 1 марта 2018 года Хозсуд Донецкой области признал банкротом ПАО "АКБ "Базис" и открыл ликвидационную процедуру.

14 ноября 2018 года Верховный Суд отказался признать требования Фонда гарантирования к ПАО "АКБ" Базис" на 277,8 млн грн, которые Фонд теперь предъявил Нацбанку.

При этом в конце 2015 года у ПАО "АКБ "Базис" сменились собственники. По данным НКЦБФР, на конец 2018 года среди акционеров общества были ПВТФ "БИО-М" (73,17%) и Евгений Пилипенко (23,65%).