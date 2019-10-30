 Дочерний банк российского "Сбербанка" сменил миллиардные убытки прибылью

Согласно квартальной отчетности банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, чистый процентный доход банка за 9 месяцев года вырос на 40,36 млн грн по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 2,04 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub.

Активы банка за девять месяцев сократились до 27,5 млрд грн, в том числе кредиты клиентам уменьшились до 12,13 млрд грн.

Обязательства банка с начала года снизились с 25,9 млрд грн до 19,4 млрд грн, а собственный капитал увеличился с 4,7 млрд грн – до 8,1 млрд грн.

Уставный капитал "Сбербанка" в Украине увеличился с 20,7 млрд грн до 24,06 млрд грн.

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Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева 10 октября снял арест со 100% акций "Сбербанка", арестованные в сентябре 2018 года по требованию ряда компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами, в качестве обеспечения иска о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 мая о взыскании с РФ компенсации за потерянное в Крыму имущество.

Верховный суд решением от 25 января 2019 года отклонил апелляционные жалобы на определение Апелляционного суда Киева от 25 сентября 2018 года, которым суд признал и разрешил выполнить решение Гаагского арбитража.

В то же время Верховный суд также частично удовлетворил апелляционные жалобы на другое определение Апелляционного суда Киева – от 5 сентября 2018 года – об обеспечении иска, которым был наложен арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, "Проминвестбанка" и "Сбербанка".

"Сбербанк" (ранее - дочерний банк "Сбербанка России", до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является "Сбербанк России".

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 июля 2019 года "Сбербанк" с общими активами 63,04 млрд грн занимал 7 место по этому показателю среди 76 банков.