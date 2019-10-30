 "Укрэксимбанк" увеличил чистую прибыль в 2 раза

Об этом сообщается в квартальной отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно отчету банка, чистая прибыль в третьем квартале 2019 года была больше аналогичного показателя 2018 года в 50,9 раза и составила 1,41 млрд грн. Одной из причин такого скачка является значительная прибыль от курсовых разниц с июля по сентябрь 2019 года до 2,10 млрд грн, тогда как в соответствующий период в 2018 году изменение курса привело к убытку в размере 2,09 млрд грн.

Чистый процентный доход банка за девять месяцев текущего года возрос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 1,73 млрд грн.

Активы банка с января по сентябрь 2019 года сократились на 11,4% – до 143,22 млрд грн, в том числе кредиты клиентам на 13,3% – до 62,83 млрд грн.

Обязательства банка с начала года уменьшились на 13% – до 133,24 млрд грн, собственный капитал увеличился на 18,2% – до 9,98 млрд грн.

Уставный капитал банка сохранился на уровне 38,73 млрд грн.

"Укрэксимбанк", единственным собственником которого является государство, создан в 1992 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (221,300 млрд грн) банк занимал 3 место среди 76 действовавших в стране банков.