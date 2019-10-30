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Все про:банки (3542) прибыль (940) Тигипко (132)

 Чистая прибыль работающего с monobank банка Тигипко подскочила в 15 раз

Чистая прибыль АО "Универсал Банк" по итогам января-сентября 2019 года составила 510,2 млн грн, что в 14,7 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (34,8 млн грн).

Согласно данным квартальной отчетности банка, чистая прибыль за третий квартал 2019 года составила 241,74 млн грн, тогда как за аналогичный прошлогодний период убыток составлял 12,15 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Чистый процентный доход банка за девять месяцев текущего года вырос в 2,9 раза по сравнению с соответствующим периодом 2018 года – до 802,49 млн грн.

Активы банка за девять месяцев выросли на 61,2% – до 13,6 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов увеличились на 62,3% и составили 7,58 млрд грн.

Собственный капитал за этот период вырос на 99,4% – до 1,68 млрд грн, уставный капитал сохранился на уровне 3,1 млрд грн.

Как сообщалось, чистая прибыль АО "Универсал Банк" по итогам января-июня 2019 года составила 268,46 млн грн, что в 5,7 раз больше, чем за аналогичный период 2018 года.

АО "Универсал Банк" входит в группу "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко, который купил банк у греческой группы Eurobank Ergasias S.A. в 2016 году. В финансовый сектор группы также входит "ТАСкомбанк", две страховые компании, ряд других организаций.

На базе "Универсал Банка" также работает проект monobank, основанный бывшими топ-менеджерами "Приватбанка".

По состоянию на 1 июля 2019 года по размеру общих активов "Универсал Банк" занимал 19 место (14,1 млрд грн) среди 76 действовавших в Украине банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156890
 
 
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