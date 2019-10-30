 "Транснефть" заявила о решении вопроса компенсаций "Укртранснафте" за грязную российскую нефть

Об этом заявил глава российской компании Николай Токарев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Достигнута договоренность о решении вопроса "грязной" нефти с "Укртранснафтой", – сказал глава "Транснефти".

Токарев подчеркнул, что компания уже подписала документы с венгерской MOL о компенсации ущерба, причиненного загрязненной нефтью.

"Все уже подписано, платежи все сделаны "Транснефтью", – отметил глава оператора российских нефтепроводов, отказавшись комментировать коммерческие подробности.

Токарев также сообщил, что в четверг "Транснефть" подпишет аналогичный венгерскому документ с "Казтрансойлом".

Читайте также: Лукашенко оценил убытки Беларуси от грязной российской нефти в сотни миллионов долларов

Как сообщалось, в сентября российская "Транснефть" довела компенсацию "Укртранснафте" за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба" до 3,5 млн евро. В то же время в компании отмечали, что эта сумма неокончательная.

Напомним, 25 апреля "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу украинского участка нефтепровода "Дружба" из-за отказа приема российского сырья с повышенным содержанием хлорорганики на приемо-сдаточных участка "Будковце" (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточных участки нефти "Фенешлитке" (Венгрия).

"Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба" 11 мая.

"Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании заявляли, что намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

В свою очередь российская "Транснефть" заявила о готовности к внесудебному урегулированию вопроса коменсаций последствий инцидента на "Дружбе" в рамках заключенных договоров на транспортировку нефти.