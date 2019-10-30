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 В Мариуполе открыли сервисный центр для моряков

Государственная служба морского и речного транспорта (Морадминистрация) Украины открыла в Мариуполе центр обслуживания моряков на базе государственного предприятия "Морречсервис"

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает БизнесЦензор.

"Я рад, что Мариуполь станет четвертым городом, где появятся услуги "Морречсервиса". Мариуполь – морской город, и он заслуживает того, чтобы мы заботились о наших моряках и создавали все комфортные сервисные условия. Необходимо, чтобы государство и сервис начинались именно с таких простых понятных вещей", – заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, который принял участие в открытии сервиса.

Министр отметил, что подобные центры уже работают в Одессе, Измаиле и Херсоне. Они оказывают услуги по оформлению документов более чем 50 морских профессий, а среднее время пребывания клиента в центре обслуживания составляет 30 минут.

"В ближайшее время, я рассчитываю, будет представлена соответствующая информационная система – веб-портал "Электронная гавань", который позволит еще удобнее предоставлять услуги дистанционно и получать всю необходимую информацию", – добавил Криклий.

Морская администрация начала работу в августе 2018 года. Кабмин решил передать ей имущественные комплексы "Госгидрографии", Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков, Классификационного общества "Регистр судоходства Украины", Государственного проектно-изыскательного и научно-исследовательского института морского транспорта "Черноморниипроект", Научно-исследовательского проектно-конструкторского института морского флота Украины с опытным производством, Морской поисково-спасательной службы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156880
 
 
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