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Все про:Злочевский (68) тендер (1264) утилизация (23) закупки (1057)

 Скандальная фирма времен Януковича вернулась на тендеры по утилизации отходов

Департамент экологии и природных ресурсов Херсонской ОГА 25 октября по результатам тендера заказал израильской компании S.I. Grоup Сonsort Ltd. вывоз пестицидов из области за границу на 6,53 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям тендера, в этом году соберут, перегрузят и вывезут 110 тонн непригодных химических средств защиты растений из области к местам утилизации за рубежом по 59 тыс. грн за тонну.

Субподрядчиками победителя тендера будут ООО "Сигмас Эколоджи" Ильи Марчевского (сбор и хранение), ЗАО "Автодорсервис" (автоперевозки) Игоря Слободяна и Эль-Хамада Ходра, "Marita Shipping Ltd." (Израиль, морские и речные перевозки), "Tredi" (Франция, утилизация).

Цена нынешней сделки на 9% ниже ожидаемой стоимости закупки в 7,17 млн грн.

Единственным конкурентом победителя торгов было ООО "Эко Нова" с Житомирщины с уставным капиталом 1 200 грн. Директором этой фирмы является Александр Далакишвили, а учредителями – киевлянин Иван Бегунов и фирма "Burevii Sp. z o. o." (Польша) киевлян Сергея Гонтаря и Вячеслава Пилипчука.

"С.И. Групп Консорт ЛТД" во главе с гражданином Израиля Ависсаром Йехиамом (Avissar Yehiam) по доверенностям представляют гражданин Туркменистана Алексей Шукуров и гражданин Израиля Илья Марчевский. Контактным лицом указана Татьяна Сарнавская.

Напомним, в 2011-2013 годах при министре экологии Николая Злочевском и президенте Виктора Януковиче разгорелся скандал, когда Минэкологии и Ивано-Франковская ОГА заказали "С.И. Групп Консорт ЛТД" вывоз отходов гексахлорбензола (ГХБ) с полигона под Калушем для утилизации на заводах Великобритании и Польши на общую сумму 871,85 млн грн.

Фирма нанимала субподрядчиками ООО "Си Буд Систем" того же Ильи Марчевского, ООО "АВС-Транс", в котором владела половиной уставного капитала, и "Tradebe Fawley Ltd" (Великобритания). По данным СМИ, вместо опасных отходов вывозилась обычная земля, но по цене $4 тыс. за тонну. При этом полигон под Калушем так и не был очищен.

В декабре 2012 года полиция начала уголовное производство против Минприроды и "С.И.Груп Консорт Лтд" о хищении бюджетных средств путем документального завышения фактического содержания ГХБ в отходах и объемов самих отходов.

В январе 2014 года подозреваемого по этому делу отпустили под залог в размере 122 тыс. грн, а через полгода вернули ему залог в связи с закрытием дела. Тогда же "С.И. Групп Консорт ЛТД" отсудила 294 млн грн долга у Ивано-Франковской ОГА.

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В 2015 году Верховная Рада Украины создала следственную комиссию, чтобы исследовать ситуацию экспорта отходов, но о результатах ее работы не сообщалось.

С февраля 2014 года по сей день "С.И.Груп Консорт Лтд" не получала подрядов в Украине.

В 2018 году Кабмин по предложению Минэкологии разрешил экспорт опасных отходов для утилизации даже при наличии в Украине мощностей для этого. Через год, в 2019 году Херсонская ОГА объявила нынешний тендер, который выиграла "С.И. Групп Консорт ЛТД ".

Кроме того, в марте 2019 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным следствия, кто-то в 2016 году через нотариуса с использованием поддельных документов якобы завладел половиной уставного капитала "АВС-Транс" стоимостью 3,49 млн грн, которая принадлежала "С.И. Групп Консорт ЛТД ", чем причинил последней убытки.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156878
 
 
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"Скандальная фирма времен Януковича вернулась на тендеры по утилизации отходов.."
у владі з"новими обличчями" опинилися люди із старими зв'язками.
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