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 В водительские права начали вносить группу крови и резус-фактор

В сервисных центрах МВД начали вносить в водительские удостоверения данные о группе крови и резус-факторе его владельца.

Об этом проинформировали в Главном сервисном центре МВД, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Отныне, обратившись в сервисный центр МВД за услугой обмена, замены или восстановления водительского удостоверения или после сдачи экзаменов на право управления транспортным средством гражданин получает удостоверение, в котором обязательно указываются его группа крови и резус-фактор", - сказали в центре.

В центре также отметили, что информация вносится в документ на основе данных, указанных в медицинской справке 083/о, которые входят в комплект документов, предоставляемых гражданином сервисному центру МВД для получения прав.

Кабмин одобрил экспериментальный проект по применению цифровых водительских прав и техпаспорта: с декабря в Украине начнут работать электронные водительские права и свидетельства о регистрации транспортного средства.

Для заказа е-прав и/или техпаспорта водителю нужно будет загрузить на смартфон мобильное приложение Единого государственного вебпортала электронных услуг ("Дія") и пройти электронную идентификацию.

Электронные права и техпаспорт формируются автоматически при наличии в единой информационной системе МВД всех сведений, которые указываются в удостоверении водителя и свидетельстве о регистрации транспортного средства, в том числе цифровой фотографии лица.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156876
 
 
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