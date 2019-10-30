 Денежные запасы братьев Дубневичей за годы расследований сократились в 4 раза

Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра деклараций, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Братья Дубневичи и их жены декларировали наличные и средства, размещенные на банковских счетах в гривне, долларах США и евро. В 2016 году они активно выдавали ссуды своим родственникам и своим же компаниям.

При этом суммарное состояние нардепов с декларируемыми денежными активами жен в этот период снижалось.

Так, Ярослав Дубневич вместе с женой в 2015 году суммарно задекларировали $12,63 млн наличных и средств на счетах банках, в 2016 году – $7,65 млн, в 2017 году – $4,91 млн и в 2018 году – $4,67 млн (в эквиваленте по курсу НБУ на 31 декабря каждого года).

При этом Ярослав Дубневич отметил, что в 2016-2017 годах выдал 3,56 млн евро и $2 млн займа своей дочери Роксолане Пиртко, а также почти 73 млн грн своей жене Наталье Дубневич. В свою очередь жена нардепа в 2017-2018 годах предоставила 89,05 млн грн займов фирмам, в частности своей же компании "Львивбудмакс-Инвест".

Вместе с тем Ярослав Дубневич с женой задекларировали доходы: в 2015 году – 7,19 млн грн, в 2016 году – 28,38 млн грн, в 2017 году – 17,09 млн грн и в 2018 году – 30,27 млн грн.

В свою очередь Богдан Дубневич вместе с женой задекларировали в 2015 году $17,31 млн наличности и банковских вкладов, в 2016 году – $8,27 млн, в 2017 году – $2,61 млн и в 2018 году – $2,75 млн.

С 2016 года Богдан Дубневич с женой выдали займы своим детям всего более $9,8 млн. В частности, экс-нардеп выдал по $2 млн своему сыну Павлу Дубневичу, двум дочерям Богдане Колодий и Надежде Гичке, и $50 тыс. свату Михаилу Гичке. А жена экс-нардепа выдала дочерям и сыну почти 25 млн грн займов.

В то же время в 2017-2018 годах Богдан Дубневич предоставил 3,74 млн грн займа ООО "Имени Шевченко", совладельцем которого является его сын Павел Дубневич.

Вместе с тем Богдан Дубневич с женой задекларировали доходы: в 2015 году – 1,78 млн грн, в 2016 году – 2,44 млн грн, в 2017 году – 11,53 млн грн и в 2018 году – 10,93 млн грн.

Как отмечает издание, что НАБУ и СБУ по меньшей мере с 2016 года под процессуальным контролем САП и Генпрокуратуры расследуют ряд уголовных производств, в которых фигурируют компании братьев Дубневичей. В частности, о злоупотреблениях на "Укрзализныце" и хищении газа более чем на 1,4 млрд грн. Генпрокурор Юрий Луценко в 2018 году вернул в САП представление о привлечении к ответственности Ярослава Дубневича, отказавшись вносить его в Верховную Раду.

В январе этого года было сообщено о подозрении 7 лицам по делу о завладении 93,27 млн грн "Укрзализныци". 17 октября генпрокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича по этому делу.

Как сообщалось, 29 октября детективы и прокуроры провели обыски в доме Богдана Дубневича и их родственников. Как сообщила пресс-служба НАБУ, обыски осуществлены по фактам возможной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, умышленного уклонения от уплаты налогов и недостоверного декларирования бывшим и действующим нардепами.

По предварительной оценке следствия, лица, причастные к преступлению в течение 2013-2018 годов, легализовали более 2 млрд грн доходов, полученных преступным путем.