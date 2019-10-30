 Чистая прибыль "Укргазбанка" с начала года снизилась на 18%

Об этом сообщается в квартальной отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно отчету, размещенному на сайте банка, чистая прибыль в третьем квартале 2019 года составила 70,99 млн грн, что на 66,1% ниже аналогичного прошлогоднего показателя. Одной из причин такого снижения является формирование резервов банка с июля по сентябрь 2019 года в размере 181,64 млн грн, тогда как в соответствующий период 2018 года резервы на сумму 146,87 млн грн были расформированы.

Чистый процентный доход после вычета расходов по кредитным убыткам за девять месяцев текущего года снизился на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 2,31 млрд грн.

Активы банка за девять месяцев выросли на 26,9% – до 104,38 млрд грн, при этом кредиты клиентам уменьшились на 9,8% – до 40,81 млрд грн.

Обязательства банка с начала года увеличились на 28,1% – до 97,96 млрд грн, собственный капитал – на 11,5%, до 6,42 млрд грн.

Уставный капитал сохранился на уровне 13,84 млрд грн.

"Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения.

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2019 года "Укргазбанк" по размеру активов занимал 4 место (94,04 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.