 "Энергоатом" увеличил прибыль в 2 раза

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українськi Новини.

Чистый доход "Энергоатома" увеличился на 10,4%, или на 3,29 млрд грн, до 34,77 млрд грн. При этом в третьем квартале (июль-сентябрь) компания получила 3,14 млрд грн прибыли и 11,48 млрд грн дохода.

За девять месяцев административные расходы компании составили 916 млн грн, расходы на сбыт - 20,92 млн грн.

Как сообщалось, НАЭК "Энергоатом" в январе-июне 2019 года сократила чистую прибыль в 2,9 раза (на 2,07 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 1,11 млрд грн.

НАЭК в 2018 году увеличила чистую прибыль на 21,2% по сравнению с 2017 годом – до 4,63 млрд грн, чистый доход – на 14,5%, до 44,06 млрд грн.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.