 Сервис доставки Glovo начал работать в Черкассах

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сервис быстрой курьерской доставки Glovo начинает работу в самом сердце Украины - городе Черкассы. Жители города смогут всего за несколько кликов в приложении заказать доставку продуктов, готовых блюд, лекарств, чего угодно", - говорится в сообщении.

Размер доставки не должен превышать параметры фирменного рюкзака Glovo 40х40х30 см и вес в 9 кг.

Черкассы - 12 город на карте Украины, где будет работать доставка от Glovo. Сервисом уже пользуются жители Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова, Запорожья, Винницы, Полтавы, Николаева, Чернигова и Херсона.

Кроме того, услуги Glovo действуют по всей территории, которую показывает карта в приложении. В случае заказа в другом городе или стране местный курьер позаботится о доставке.

Как сообщалось, ранее генеральный менеджер Glovo в Украине Дмитрий Расновский заявлял, что до конца текущего года Glovo планирует увеличить количество украинских городов, в которых запущен сервис до 18-20.

Международный сервис доставки Glovo (Испания) заработал в Киеве в октябре 2018 года.