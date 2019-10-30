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 Импорт электроэнергии может обеспечить до 14% потребностей ОЭС, – АМКУ

Объем импорта электроэнергии в нынешних условиях может покрывать не более 14% потребностей Объединенной энергосистемы страны (ОЭС), и этого недостаточно.

Это отмечает Антимонопольный комитет Украины в презентации своих рекомендаций об усовершенствования новой модели рынка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ведомство уточняет, что импорт сегодня может поступать из России, Беларуси и Молдовы.

По мнению комитета, такие незначительные объемы импорта не могут серьезно влиять на снижение цен на электроэнергию в Украине.

АМКУ также констатировал, что свыше 90% рынка генерации ОЭС сегодня обеспечивают пять компаний: государственные "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и "Центрэнерго", а также частные Группа ДТЭК и "Донбассэнерго".

В то же время комитет указал, что в Бурштынском острове, работа которого синхронизирована с европейской ENTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии), импорт может покрывать до 90% потребностей.

"Сегодня поставки европейской электроэнергии, которая действительно бывает дешевле предлагаемой украинской генерацией, "буксует" из-за недостаточного использования пропускной способности электросетей "на вход" в Украину и отсутствия годовых и месячных аукционов по распределению этой пропускной способности", - отметил АМКУ.

С этой целью ведомство рекомендовало регулятору НКРЭКУ внести изменения в Порядок проведения электронных аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных электрических сетей, предусматривающие использование выкупленных мощностей в объемах, не меньших, чем установлено НКРЭКУ.

Помимо того НЭК "Укрэнерго" АМКУ рекомендовал обеспечить проведение регулярных годовых, месячных и суточных аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных электрических сетей по каждому из межгосударственных сечений.

Как сообщалось, АМКУ 25 октября обнародовал сообщение о принятии обязательных для рассмотрения участниками рынка рекомендаций, касающихся внедрения полномасштабной биржевой торговли на рынке двусторонних договоров (ДД), "настоящего" открытия рынка для импорта, а также увеличения объемов продаж э/э на рынке "на сутки вперед" (РСВ). В то же время полный текст решения пока отсутствует.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156858
 
 
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