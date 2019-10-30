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 "Приватбанк" запустил виртуальные платежные карты для бизнеса

"Приватбанк" и Visa запустили первую в Украине виртуальную платежную карту для предпринимателей и малого бизнеса "Ключ к счету".

Об этом говорится в сообщении банка, передает БизнесЦензор.

Как уточнили в банке, такую карту можно оформить мгновенно без визита в банк и использовать для оплаты счетов, покупок и снятия наличных через "Приват24", мобильный банк Privat24 и цифровые кошельки Apple Pay и Google Pay.

"Виртуальная карта "Ключ к счету" является полноценной банковской международной картой, ею можно рассчитываться в магазинах, а также снимать наличные, покупать билеты и получать другие банковские услуги. Тарифы на виртуальные карты идентичны расценкам на обычные пластиковые карты", – отмечается в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156857
 
 
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