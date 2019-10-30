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 Госгеокадастр открыл данные об экспертизе землеустроительной документации

Государственная служба Украина по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) с 30 октября будет обнародовать на своем сайте выводы государственной экспертизы землеустроительной документации.

Об этом говорится в сообщении Госгеокадастра, передает БизнесЦензор.

Информация размещается в разделе "Обнародование заключений государственной экспертизы землеустроительной документации" на сайте Госгеокадастра. 

В открытом доступе предоставляется информация о названии главного управления Госгеокадастра, в котором зарегистрировано ходатайство на проведение экспертизы, регистрационный номер и дату его регистрации, заказчика, статус рассмотрения проекта, дату, номер заключения и результат экспертизы. Данные о заказчике деперсонализируются.

Обновление информации происходит автоматически, поскольку функционал синхронизируется с данными системы электронного документооборота Госгеокадастра.

"Введение такого функционала дает возможность обеспечить большую прозрачность и публичность в сфере земельных отношений", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Госгеокадастр 24 октября открыл данные о разрешениях на пользование недрами, с 23 октября начал публиковать в открытом доступе выводы о рассмотрении проектов землеустройства по отводу земельных участков, а с 2 октября обнародует 100% решений территориальных органов по распоряжению государственными землями с/х назначения.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156850
 
 
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