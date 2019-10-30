 "Мотор Сич" получила 533 миллиона чистого убытка

Согласно финансовому отчету "Мотор Сич" в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, чистый доход предприятия по итогам девяти месяцев 2019 года сократился на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 6,39 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

."В настоящее время предприятие работает в очень сложных условиях, обусловленных как внутренними, так и внешними причинами", – отмечается в отчете.

Согласно ему, компании требуются значительные финансовые инвестиции в научно-технические разработки, внедрение в производство основной продукции новейших достижений науки и техники, которые позволят повысить ее качество, сократить энергозатраты и трудоемкость, и как следствие, уменьшить себестоимость.

"В данной ситуации предприятие нуждается в эффективной поддержке со стороны государства, которое должно способствовать развитию авиастроения – важнейшей наукоемкой отрасли промышленности, способной укрепить экономику страны и повысить ее обороноспособность", – указано в документе.

С учетом данных первого полугодия, в третьем квартале этого года чистый убыток "Мотор Сич" сократился в 3,4 раза по сравнению с третьим кварталом прошлого года – до 106,98 млн грн, тогда как выручка выросла на 23,6% – до 2,29 млрд грн.

Во втором квартале этого года чистый убыток предприятия составил 264,28 млн грн против чистой прибыли 360,17 млн грн во втором квартале прошлого года, а выручка сократилась на 37,7% – до 1,97 млрд грн.

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Как сообщалось, 7 июня этого года в Антимонопольный комитет Украины была подана совместная заявка "Укроборонпрома" и китайских Skyrizon и Xinwei на концентрацию соответственно более 25% и 50% акций "Мотор Сичи" с целью совместного управления и контроля над предприятием. Затем 19 июня подписан основной пакет договоров, который вступит в силу автоматически на основе позитивного решения антимонопольного ведомства, которому он также передан для изучения.

По данным СМИ, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решается вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей "Укроборонпрому" 25,00002% акций. В то же время спорный пакет акций "Мотор Сичи" выступает залогом по финансированию, предоставленному в том числе China Development Bank.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа этого года заявлял советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон.

ПАО "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

По итогам 2018 года предприятие снизило чистую прибыль в 2,1 раза – до 1,86 млрд грн, выручка уменьшилась на 18,5% – до 12,24 млрд грн.