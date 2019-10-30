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Все про:Ощадбанк (394) прибыль (932)

 Чистая прибыль "Ощадбанка" с начала года выросла в 2,6 раза

Чистая прибыль государственного "Ощадбанка" (Киев) по итогам января-сентября 2019 года составила 189,017 млн грн, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (72,938 млн грн).

Об этом сообщается в квартальной отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно отчету, размещенному на сайте банка, чистая прибыль за третий квартал 2019 года составила 64,106 млн грн, что на 52,9% больше, чем за третий квартал 2018 года.

Чистый процентный доход за девять месяцев текущего года вырос на 1,2% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года – до 4,185 млрд грн.

Активы банка за девять месяцев уменьшились на 4,4% – до 208,109 млрд грн, в том числе кредиты клиентам – на 3,5%, до 65,146 млрд грн.

Собственный капитал за этот период вырос на 0,4% – до 18,619 млрд грн.

Уставный капитал за девять месяцев сохранился на уровне 49,725 млрд грн.

"Ощадбанк" основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов "Ощадбанк" занимал 2 место (288,339 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156845
 
 
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