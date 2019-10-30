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Все про:потери (15) Янчук (3) АРМА (15)

 Нацагентство потеряло документы об управлении арестованным имуществом

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА) заявило о пропаже нескольких десятков документов, которые касаются управления арестованным имуществом.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА, передает БизнесЦензор.

"28 октября стало известно, что несколько десятков распорядительных документов (приказов и других документов) АРМА не находятся по месту их хранения в АРМА. Эти документы касаются управления арестованным имуществом. По указанным фактам 29 октября было начато дисциплинарное производство", – сказано в сообщении.

В агентстве уточнили, что в связи с этим ряд работников АРМА отстранены от исполнения служебных обязанностей, начато служебное расследование.

"По результатам дисциплинарных производств и служебного расследования в Агентстве составят соответствующие выводы. В случае подтверждения потери документов эти выводы будут предоставлены в правоохранительные органы", – отмечается в сообщении.

В ведомстве напомнили, что до 8 ноября аудиторская компания проводит внешний аудит деятельности АРМА. Также в ноябре запланирована оценка результатов деятельности руководителя АРМА в Кабмине, а в ближайшее время начнется проверка АРМА Счетной палатой.

"Эти обстоятельства могут свидетельствовать об умышленном характере действий определенных лиц, сокрытие указанных документов с целью создания искусственных препятствий деятельности АРМА и дискредитации последнего перед органами контроля и аудита", – заявляют в Нацагентстве.

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АРМА возглавляет Антон Янчук, который до этого работал заместителем министра юстиции Павла Петренко, в 2008-2013 годах был старшим юристом ООО "Адвокатская компания "МЛГруп", владельцем которой был сам Павел Петренко до назначения министром. У этой же фирмы он уже будучи министром арендовал автомобиль.

При этом смена правительства и отставка Павла Петренко с должности министра по результатам парламентских выборов 2019 года не привела к автоматической отставке Антона Янчука из АРМА, поскольку согласно закону он на должность назначен в 2016 году сроком на пять лет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156840
 
 
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