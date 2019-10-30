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 Украинский русскоязычный канал запустят через три месяца, – Минкульт

Министр культуры, молодежи, спорта, информационной политики и туризма Владимир Бородянский заявил, что новый государственный украинский русскоязычный канал запустят через три месяца.

Об этом Бородянский сказал во время Форума Единства в Мариуполе 30 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Громадське.

"Будет мощный канал через три месяца. Концепция постоянно развивается", - сказал Бородянский.

Пока неизвестно, кто будет руководителем канала. Министр отметил, что есть "приблизительные руководители". 

По словам Бородянского, телеканал будут делать на базе иновещания, а для этого законодательных изменений пока не нужно. Согласно закону об иновещании, 50% контента должны быть на английском языке.

Также Бородянский рассказал, что министерство планирует бороться с фейками с помощью создания контента, который будет рассказывать, что на самом деле будет происходить в Украине, в частности, это будет художественный контент.

По словам министра, бороться с дезинформацией на территории неподконтрольного Донбасса планируют с помощью образования.

"Мы будем приглашать молодежь, студентов приезжать на нашу территорию и смотреть какая страна изнутри, что у нас происходит", - сказал Бородянский.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156839
 
 
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