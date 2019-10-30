 После решения Дании остановить "Северный поток-2" могут только санкции, – Коболев

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Мы ожидали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения. Эффективное противодействие агрессии в сегодняшнем мире – санкции крупных западных государств. Планируем максимально поддержать украинских дипломатов в этом направлении", – прокомментировал Коболев.

Глава "Нафтогаза" добавил, что после этого решения еще более важным становится завершение реформы рынка газа и полное внедрение европейского энергетического законодательства в Украине.

"Это законодательство будет защищать нас так же, как защищает потребителей Евросоюза", – отметил Коболев.

Глава НАК подчеркнул, что решение, позволяющее завершить строительство "Северного потока-2", не влияет на судебные разбирательства "Нафтогаза" с российским "Газпромом".

"Сохраняется значение арбитражных и судебных разбирательств между "Нафтогазом" и "Газпромом", а также качественный анбандлинг, который позволит Украине привлечь мощного западного партнера к управлению украинской ГТС", – добавил Коболев.

Как сообщалось, ранее в среду Датское энергетическое агентство предоставило дочерней компании российского "Газпрома" Nord Stream 2 AG разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны.

Дания оставалсь последней страной, которая не предоставила разрешение на строительство подводной части российского газопровода "Северный поток-2" в своей экономический зоне. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет – с апреля 2017 года.

В оставшихся четырех юрисдикциях не только получены разрешения, но и практически построена трасса магистрали. По данным проектной компании "Северного потока-2" на конец сентября, было уложено 2042 км газопровода – 83% от его общей протяженности.

По оценке главы "Газпрома" Алексей Миллера, на строительство магистрали в датских водах концерну потребуется пять недель.

В материалах оператора проекта – Nord Stream 2 AG – отмечалось, что завершение строительства "Северного потока-2" может быть перенесено на вторую половину 2020 года, если Дания потребует смены маршрута.

Ранее мнение в отношении того, что Северный поток-2 не заработает с 2020 года, высказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии и призван обеспечить поставки российского газа в ЕС в обход территории Украины.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является российский "Газпром". В строительный консорциум входят французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.