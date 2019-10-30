 Германия подтвердила необходимость сохранить транзит газа через Украину

Об этом заявил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы поддерживаем трехсторонние переговоры для сохранения такого газового транзита", - сказал Зайберт.

Консультации между РФ и Украиной ведутся при участии Еврокомиссии.

Как сообщалось, ранее в среду Датское энергетическое агентство предоставило дочерней компании российского "Газпрома" Nord Stream 2 AG разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны.

Дания оставалсь последней страной, которая не предоставила разрешение на строительство подводной части российского газопровода "Северный поток-2" в своей экономический зоне. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет – с апреля 2017 года.

В оставшихся четырех юрисдикциях не только получены разрешения, но и практически построена трасса магистрали. По данным проектной компании "Северного потока-2" на конец сентября, было уложено 2042 км газопровода – 83% от его общей протяженности.

По оценке главы "Газпрома" Алексей Миллера, на строительство магистрали в датских водах концерну потребуется пять недель.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии и призван обеспечить поставки российского газа в ЕС в обход территории Украины.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является российский "Газпром". В строительный консорциум входят французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.