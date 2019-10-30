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 Власть, Регуляторная политика, Транспорт
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Все про:контрабанда (94) таможня (438) Нефьодов (133)

 Нефьодов предложил закупить для таможни весы вместо сканеров

Обеспечение таможен весовыми комплексами является более эффективным и дешевым способом борьбы с контрабандой по сравнению со сканерами, на это потребуется 21 млн грн.

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в ходе заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 30 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мне нужно вообще оценить, насколько сканеры эффективны. Более эффективно обеспечить всех весами. На это нужно 21 млн грн", - сказал Нефьодов. 

При этом закупка одного сканера требует порядка 70 млн грн.

Он также напомнил, что финансирование 1,5 млрд грн позволит реконструировать 14 пунктов пропуска, что будет заложено в стратегию развития инфраструктуры таможни.

По словам главы Гостаможни, до конца следующего года планируется провести переаттестацию персонала. Нефьодов также указал, что рассчитывает на возможность повышения зарплат таможенников, в среднем зарплата инспектора должна составлять 20 тыс. грн, для чего нужно выделить дополнительно 1,22 млрд грн из госбюджета.

Как сообщалось, ранее глава Таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что Государственная фискальная служба закупила четыре из ожидаемых семи сканеров, из которых ни один так и не был введен в эксплуатацию.

По словам главы Таможенной службы, в пунктах пропуска Шегини и Ужгород сканеры были установлены с нарушениями и требуют переустановки.

Государственное бюро расследований (ГБР) начало предварительное расследование по этим фактам.

Напомним, Государственная фискальная служба (ГФС) 1 августа 2018 года подписала соглашение с китайской Nuctech Company Limited, которая стала победителем по двум лотам торгов на поставку сканирующих систем для таможни.

Согласно договору, китайская компания была обязана поставить 7 сканирующих систем для осмотра грузовых транспортных средств и контейнеров, предназначенных для оснащения пунктов пропуска на сумму 482,4 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156829
 
 
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сколько таможенника не корми, он все равно на лево смотрит. сажать надо уродов и на долго, контрабанду сделать уголовно наказуемой. все это решается на раз-два, было бы желание у дебильной власти навести порядок. только откуда желание, когда чемоданы нала едут в киев))))) скажу крамолу, десяток высокопоставленных гнид таможенных показательно расстелять и десятка два - три нижестоящих посадить лет на 15, сразу же желание мутить у таможни пропадет, туда работать никто не пойдет из моральных уродов, опасно, можно загреметь под фанфары))))))
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