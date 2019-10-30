 В Одесский порт впервые за два года зашел иностранный круизный лайнер. ФОТО

Как сообщает пресс-служба Администрации морских портов (АМПУ), это первый визит иностранного круизного судна в Одессу с июня 2017 года, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, теплоход прибыл из Констанцы, на его борту находятся 750 туристов главным образом из Германии, а также других стран Евросоюза и США.

Amera осуществляет большой круиз по Средиземному и Черному морям, который включает Ниццу, Сиракузы, Пирей, Несебр, Констанцу, Одессу, Стамбул, Чесма, Санторини, Дуррес, Сплит и завершится в Триесте.

До 2019 года лайнер Amera носил имя Prinsendam, еще раньше – Royal Viking Sun и Seabourn Sun.

"Под всеми этими названиями пассажирский лайнер заходил в Одессу. Наибольшую известность судно получило под первым названием – Royal Viking Sun: 7 раз теплоход признавался "Лучшим круизным судном" (по классификации Berlitz Guide)", – отмечается в сообщении.

Лайнер построен в Финляндии в 1988 году. Ходит под флагом Багамских островов. Длина – 205 метров, на девяти пассажирских палубах может разместиться 835 пассажиров. Экипаж состоит из 440 человек.

Предыдущий визит иностранного лайнера в Одесский порт состоялся в июне 2017 года. Это было небольшое экспедиционное судно Island Sky.