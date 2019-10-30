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 "Укрзализныця" запустила школу для проводников

"Укрзализныця" планирует запустить специализированную школу проводника.

Об этом рассказал директор по управлению персоналом и социальной политике "Укрзализныци" Евгений Козак, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам топ-менеджера, обучение по этому проекту уже закончила тестовая группа из 21 слушателя.

"Проводник пассажирского вагона – это человек, который не только обслуживает пассажиров, а является, без преувеличения, лицом украинской железной дороги. Именно от его компетенций, умения действовать в непредвиденных ситуациях во многом зависит комфорт пассажиров во время поездки. Этот проект поможет проводникам лучше действовать в экстренных и нестандартных ситуациях и усовершенствовать свои профессиональные навыки", – рассказал Козак.

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Сейчас филиал "Пассажирская компания" формирует график обучения по всей Украине. Группы слушателей будут комплектоваться из проводников пассажирских вагонов по 20-25 человек. Срок обучения составит 96 часов. После окончания учебного курса все участники пройдут проверку знаний для дальнейшего определения уровня приобретенных навыков.

Планируется, что в школе проводника сотрудники железной дороги смогут обучиться новым технологиям работы организации перевозок пассажиров, действиям в чрезвычайных, нестандартных и аварийных ситуациях, основам профессионального общения, профессиональной этике, оказанию первой домедицинской помощи, а также особенностям перевозки пассажиров с инвалидностью.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156825
 
 
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