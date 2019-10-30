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Все про:концессия (91) Мининфраструктуры (714) Криклий (24) IFC (7)

 Мининфрастуктуры и IFC готовят концессию четырех аэропортов, – Криклий

Министерство инфраструктуры Украины вместе с IFC ведут подготовку к концессиям аэропортов "Херсон", "Черновцы", "Запорожье" и грузового терминала в аэропорту "Белая Церковь".

Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий на инвестфоруме RE:think. Invest in Ukraine в Мариуполе 29 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"В сотрудничестве с IFC (Международная финансовая корпорация) мы помогаем местным общинам подготовить концессию аэропортов "Херсон", "Черновцы", "Запорожье" и карго терминала в аэропорту "Белая Церковь", - сказал Криклий. 

В сентябре Криклий озвучил планы отдать в концессию региональные аэропорты.

"В первую очередь мы будем говорить о концессии региональных аэропортов. Мы все от этого выиграем", - сказал он.

В феврале экс-руководитель Мининфраструктуры Владимир Омелян заявил, что проект развития регионального аэропорта "Белая Церковь" и создание на его базе мультимодального грузового комплекса имеет статус приоритетного. Также к осени 2019 года в аэропорту Белой Церкви планировали открыть международный пункт пропуска.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156823
 
 
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