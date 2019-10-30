 Новый участок Большой Окружной дороги в Киеве откроют 1 ноября, – Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, который осмотрел новый готовый объект, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации.

Как сообщается, на новом участке уже уложили асфальт, установили бордюры и обустроили ливневую канализацию. Также установили современное LED-освещение. Обустроены пешеходные тротуары и подземные переходы.

"После окончания этого участка мы перейдем к активной фазе строительства моста над железнодорожным полотном и улицей Богатырской. Там уже готовая земляная основа под строительство путепровода к улице Богатырской", – отметил Кличко.

По его словам, на улице Богатырской уже построили основную конструкцию моста над дорогой, расширили проезжую часть под заезды и выезды с моста. Также устроено асфальтобетонное покрытие основного проезда – "Вышгород-Киев". Работы, которые возможны по технологии, будут продолжаться и в зимний период.

"Этот участок должны были сделать еще 16 лет назад. Были проекты. Но реализацию планов начали мы. После завершения всего объема работ будет создан еще один путь для объезда столицы, и мы значительно разгрузим город от транзитного транспорта, который сегодня идет через Киев по центральным улицам", – подчеркнул Кличко.