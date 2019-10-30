 Дания выдала последнее разрешение для "Северного потока-2"

Как говорится в сообщении ведомства, магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, передает БизнесЦензор.

С 2017 года Nord Stream 2 AG направил три заявки в Датское энергетическое агентство по трем различным маршрутам.

В частности, 15 апреля 2019 года Nord Stream 2 AG подал заявку на два варианта маршрута на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма протяженностью соответственно 147 км и 164 км.

В итоге Датское энергетическое агентство выбрало самый короткий, поскольку этот маршрут предполагает наименьший риск для экологии и безопасности.

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Как сообщалось, Дания оставалсь последней страной, которая не предоставила разрешение на строительство подводной части российского газопровода "Северный поток-2" в своей экономический зоне.

Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет – с апреля 2017 года. В оставшихся четырех юрисдикциях не только получены разрешения, но и практически построена трасса магистрали.

По данным проектной компании "Северного потока-2" на конец сентября, было уложено 2042 км газопровода – 83% от его общей протяженности. По оценке главы "Газпрома" Алексей Миллера, на строительство магистрали в датских водах концерну потребуется пять недель.

В материалах оператора проекта – Nord Stream 2 AG – отмечалось, что завершение строительства "Северного потока-2" может быть перенесено на вторую половину 2020 года, если Дания потребует смены маршрута.

Ранее мнение в отношении того, что Северный поток-2 не заработает с 2020 года, высказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии и призван обеспечить поставки российского газа в ЕС в обход территории Украины.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является российский "Газпром". В строительный консорциум входят французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.