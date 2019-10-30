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Все про:переименования (25) Переяслав-Хмельницкий (1)

 Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий

Верховная Рада переименовала город Переяслав-Хмельницкий в Киевской области в Переяслав.

За соответствующее решение проголосовали 267 депутатов при минимально необходимых 226, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

Кроме этого, парламентарии переименовали 4 поселка: Мазарня-Каранская Львовской области - в Мазярня-Каранская, Островки Волынской области - в Островы, Рачки Винницкой области в Подольское, Бирки Львовской области - на поселок Борок.

В сентябре депутаты предложили Раде переименовать Переяслав-Хмельницкий в Переяслав.

Переименование Переяслав-Хмельницкого инициировано городским советом для возвращения его исторического названия. Вопрос о переименовании поддержан территориальной общиной на общественных слушаниях и Переяслав-Хмельницким городским и Киевским областным советами.

В апреле Конституционный Суд признал конституционным законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.

Также правовой комитет Рады передал 9 созыву законопроекты о переименовании Днепропетровской и Кировоградской области.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156814
 
 
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