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 Кабмин передал присвоение категорий гостиницам Минкульту

Кабинет министров Украины передал полномочия по присвоению категорий гостиницам и средствам временного размещения Министерству культуры, молодежи и спорта (МКМС) вместо Минэкономразвития с 1 января 2020 года.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно тексту положения о Министерстве культуры, молодежи и спорта Украины, утвержденного правительством 16 октября 2019 года, со следующего года к полномочиям МКМС относится присвоение соответствующих категорий объектам туристической инфраструктуры – гостиницам, средствам размещения, заведениям питания, курортам. Министерство также выдает туристическим объектам свидетельства о предоставлении категорий, ведет реестр таких свидетельств.

Как сообщалось, присвоение звезд гостиницам было приостановлено 1 января 2018 года в связи с прекращением существования органа сертификации УкрСЕПРО.

В июле 2018 года постановлением Кабмин разрешил осуществлять сертификацию гостиниц органам, аккредитованным Национальным агентством по аккредитации Украины (НААУ), которое пребывает в подчинении Минэкономразвития. По состоянию на октябрь 2018 года НААУ одобрило 18 учреждений для проведения категоризации.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156812
 
 
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