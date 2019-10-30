 Украина готова к отопительному сезону без транзита российского газа, – "Нафтогаз".

Об этом на брифинге заявил первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина готова к прохождению отопительного сезона вне зависимости от погодных условий, от сценария, который может развиваться с транзитом природного газа", – сказал Перелома.

По словам заместителя главы НАК, специалисты группы "Нафтогаз" неоднократно проводили моделирование функционирования газотранспортной системы в различных погодных условиях, а также при условии отсутствия транзита российского газа через территорию Украины и ограничения импорта ресурса из европейских стран.

"Любой сценарий доказывает то, что мы устойчиво проходим отопительный сезон", – подчеркнул Перелома.

Как сообщалось, 29 октября Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища, накопленные на начало отопительного сезона запасы составляют 21,74 млрд кубометров (по сравнению с 17,19 млрд куб. м по состоянию на аналогичную дату прошлого года), что является историческим максимумом запасов природного газа за последние 10 лет.