 Итогом инвестиционного форума в Мариуполе стали 12 меморандумов, – Гончарук

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам премьера, команда правительства на форуме представила 120 готовых инвестиционных проектов.

Среди важных документов, которые подписаны на Форуме, Гончарук назвал меморандум с ведущими мобильными операторами о перераспределении частот для расширения покрытия мобильного интернета, меморандум с ЕБРР о финансировании региональных дорог, меморандум с Международной финансовой корпорацией (IFC) о взаимопонимании в сфере государственно-частного партнерства.