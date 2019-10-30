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 Власть, Регуляторная политика, Аграрный рынок
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Все про:ВР (923) вырубка (23) лес (147)

 Рада запретила вырубку лесов на склонах Карпат

Верховная Рада проголосовала за принятие законопроекта №0873 относительно введения запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона.

Как сообщает пресс-служба парламента, принятие законопроекта во втором чтении поддержал 301 народный депутат, сообщает БизнесЦензор.

"Этот законопроект направлен на совершенствование мер по охране елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона от сплошных рубок как с предпринимательскими, так и с оздоровительными целями", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Задачей законопроекта авторы называют запрет проведения любых сплошных рубок (как главного пользования, так и рубок формирования и оздоровления лесов) елово-буковых древостоев на горных склонах.

"Это позволит избежать ситуаций, когда под видом проведения санитарных рубок, сплошным методом вырубается значительная часть пихто-буковых древостоев. Кроме того, законопроект имеет целью запретить проведение рубок главного пользования в национальных природных парках, заказниках", - говорится в документе.

Законопроект вносит изменения в статьи 21 и 26 закона "О природно-заповедном фонде", а именно запрещает проведение рубок в национальных природных парках, заказниках.

Также законопроект вносит изменения в закон "О моратории на проведение сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона" о продлении действия запрета на проведение сплошных рубок главного пользования елово-буковых лесов на крутых склонах Карпатского региона.

"Таким образом, станет возможным проводить только выборочные рубки главного пользования и выборочные рубки формирования и оздоровления лесов в елово-буковых древостоях на крутых склонах в лесах Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей", - говорится в пояснительной записке.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3156804
 
 
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Почему только на склонах Карпат? Сегодня деревья главные враги бизнесменов
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проще с логистикой. Чем ближе к дороге спилить дерево тем дешевле.
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